استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء)، الطلاب والطالبات الذين حققوا إنجازات متميزة على المستويات الوزارية والإقليمية والدولية خلال العام الدراسي 1447هـ، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتورة منيرة المهاشير.



وأكد الأمير سعود بن بندر أن الاستثمار في الإنسان يعد الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، مشيداً بما حققه أبناء وبنات الوطن من إنجازات تعكس كفاءتهم وطموحهم، ومهنئاً الطلاب والطالبات على تميزهم ومتمنياً لهم مزيداً من النجاح والتوفيق.



من جانبها، استعرضت الدكتورة المهاشير أبرز الإنجازات والبرامج التعليمية التي أسهمت في تنمية المواهب وصقل المهارات، معربةً عن شكرها لنائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بقطاع التعليم.