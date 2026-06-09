كرّم أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، المواطن محمد العرماني، تقديراً لموافقته وأسرته على التبرع بأعضاء طفله المتوفى دماغياً، في مبادرة إنسانية أسهمت في إنقاذ حياة أربعة مرضى.



وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بالموقف الإنساني النبيل الذي يجسد قيم الإيثار والعطاء والتكافل، منوهاً بدعم القيادة للبرامج الصحية والإنسانية، ومنها برامج التبرع بالأعضاء التي أسهمت في منح المرضى فرصة جديدة للحياة.



وأكد أمير القصيم أن هذه المبادرة تستحق التقدير والإشادة لما تحمله من معانٍ سامية في البذل والإحسان، سائلاً الله أن يتغمد الطفل بواسع رحمته وأن يجزي أسرته خير الجزاء.