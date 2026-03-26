قدّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيزاليوم، واجب العزاء والمواساة لمدير الاتصالات السعودية بجازان المهندس عبدالرحمن إسماعيل زيلعي، في وفاة ابنه رحمه الله.

وأعرب أمير جازان عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن ‏يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم نائب أمير جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي واجب العزاء والمواساة لمدير الاتصالات السعودية بمنطقة جازان المهندس الزيلعي، في وفاة ابنه رحمه الله.

وأعرب نائب أمير المنطقةعن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

بدوره، عبر الزيلعي عن شكره لأمير المنطقة ونائبه على مواساتهما وتعازيهما، سائلًا الله أن يجزيهما خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما.