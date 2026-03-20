شارك محافظ الجبيل منصور بن زيد الداود، صباح اليوم (الجمعة)، جموع المصلين في أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك في جامع عمر بن عبدالعزيز بمحافظة الجبيل.

وعقب الصلاة، استقبل «الداود» في مجلس المحافظة المواطنين وأعيان الجبيل ومديري الجهات الحكومية، حيث تبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة المباركة، رافعين أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وإلى نائبه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ومن جانب آخر، قام محافظ الجبيل رئيس لجنة أصدقاء المرضى، بزيارة مستشفى الجبيل العام، حيث اطمأن على صحة المرضى المنوّمين، وذلك بحضور رئيس تشغيل شبكة الجبيل الصحية الدكتورة عهود بنت سعيد الغامدي، وهنأهم بعيد الفطر، سائلاً المولى عز وجل أن يمنّ عليهم بالشفاء العاجل، ومشيدًا بجهود الكوادر الطبية وإدارة المستشفى في العناية بالمرضى وتوفير سبل الراحة لهم.