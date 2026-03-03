تتواصل في منطقة الحدود الشمالية مبادرة «في شهر الخير أبشر بالخير» التي أطلقها أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في عامها السادس على التوالي، بمشاركة 60 جمعية خيرية، متضمنة حزمة من المشاريع الرمضانية الداعمة للأسر المستفيدة والفئات الأكثر احتياجاً.



وتشمل المبادرة تفطير الصائمين، وتقديم وجبات السحور، وتوزيع السلال الغذائية، بما يعزز التكافل الاجتماعي ودور القطاع غير الربحي في خدمة المجتمع. وسجلت هذا العام 365 فرصة تطوعية و363 برنامجاً متنوعاً بين مبادرات إغاثية وأنشطة مجتمعية وتوعوية.



وبلغ عدد السلال الغذائية الموزعة خلال الفترة من 1 إلى 9 رمضان نحو 9906 سلال، فيما تجاوز عدد الوجبات الموزعة في مدينة عرعر خلال الثلث الأول من الشهر 9752 وجبة للمستفيدين والأسر الأشد حاجة والعمالة الوافدة.