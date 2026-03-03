يشهد مشروع «إفطار صائم» في المنطقة الشرقية إقبالاً واسعاً من المقيمين خلال شهر رمضان، مستفيدين من خدمات الإفطار اليومية، إلى جانب البرامج الدينية والتوعوية والثقافية المصاحبة.



وأوضح رئيس المشروع الدكتور عبدالواحد بن حمد المزروع أن المبادرة مستمرة منذ أكثر من 25 عاماً، وتسهم في نشر القيم الإسلامية الصحيحة، وتعزيز التكافل الاجتماعي بين الجاليات، إضافة إلى التعريف بالأنظمة ذات الصلة وتنظيم رحلات العمرة والحج، بمشاركة متطوعين يعملون ضمن فرق ميدانية وتنظيمية تعزز ثقافة العمل التطوعي وروح المسؤولية المجتمعية.