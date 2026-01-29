انتقل إلى رحمة الله تعالى علي بن عطية آل عثمان، وصلي عليه بعد صلاة العصر اليوم (الخميس) في مسجد القريقري بحي الحمدانية في جدة.
والفقيد عم الزميلين حامد وأحمد آل عثمان.
Ali bin Atiyah Al-Othman has passed away and was prayed upon after the Asr prayer today (Thursday) at Al-Quraigri Mosque in the Al-Hamdaniya neighborhood of Jeddah.
The deceased is the uncle of colleagues Hamid and Ahmed Al-Othman.