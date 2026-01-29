انتقل إلى رحمة الله تعالى علي بن عطية آل عثمان، وصلي عليه بعد صلاة العصر اليوم (الخميس) في مسجد القريقري بحي الحمدانية في جدة.



والفقيد عم الزميلين حامد وأحمد آل عثمان.