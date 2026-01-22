توفي صباح اليوم الدكتور خالد بن عبدالعزيز الوسيدي مساعد مدير التعليم بمنطقة المدينة المنورة للشؤون التعليمية بعد معاناة مع المرض، حيث تقررت الصلاة علية بعد صلاة عصر اليوم في المسجد النبوي ومواراة جثمانه الثرى في بقيع الغرقد.

ويعد الدكتور الوسيدي واحدا من الكفاءات الإدارية والتعليمية والتربوية في منطقة المدينة المنورة، وقد شغل عدة مناصب منها مساعد للشؤون التعليمية في منطقة المدينة المنورة، كما كلف بالعمل مديراً عاماً للتعليم بالمنطقة، ثم مساعداً لمدير التعليم حتى أحيل للتقاعد في عام 2023 بعد سنوات طويلة قاد فيها قطار التطوير في تعليم المدينة المنورة.

وقد نعت إدارة تعليم المدينة المنورة الدكتور الوسيدي معربةً عن الحزن والأسى في رحيله داعيةً الله له الرحمة والمغفرة ولذويه ومحبيه الصبر والسلوان.