احتفل مدير وكالة الأنباء السعودية في عسير صالح خلوفة الأحمري بحصوله على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص الإعلام السياحي بجامعة الملك خالد، بعد مناقشة رسالته المعنونة: مدى اعتماد الصحافة المحلية على التقارير السياحية الصادرة عن وكالة الأنباء السعودية: مكتب عسير أنموذجاً، (دراسة تحليلية لعينة من الصحف السعودية، «عكاظ، اليوم، الرياض، الوطن»)، خلال الفترة من 1 يونيو إلى 30 سبتمبر 2025. وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور علي آل زهير، والدكتور عبدالله آل مرعي، والدكتور الحبيب العبيدي.
الماجستير في الإعلام السياحي لصالح الأحمري
5 يناير 2026 - 22:09 | آخر تحديث 5 يناير 2026 - 22:09
خالد آل مريّح (أبها) Abowajan@
The Director of the Saudi Press Agency in Asir, Saleh Khaloufah Al-Ahmari, celebrated obtaining a master's degree with honors and a first-class distinction in the field of tourism media from King Khalid University, after defending his thesis titled: The Extent of Local Journalism's Dependence on Tourism Reports Issued by the Saudi Press Agency: The Asir Office as a Model, (An Analytical Study of a Sample of Saudi Newspapers, "Okaz, Al-Yawm, Riyadh, Al-Watan"), during the period from June 1 to September 30, 2025. The discussion committee consisted of Dr. Ali Al-Zuhair, Dr. Abdullah Al-Marri, and Dr. Al-Habib Al-Obaidi.