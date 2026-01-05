احتفل مدير وكالة الأنباء السعودية في عسير صالح خلوفة الأحمري بحصوله على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص الإعلام السياحي بجامعة الملك خالد، بعد مناقشة رسالته المعنونة: مدى اعتماد الصحافة المحلية على التقارير السياحية الصادرة عن وكالة الأنباء السعودية: مكتب عسير أنموذجاً، (دراسة تحليلية لعينة من الصحف السعودية، «عكاظ، اليوم، الرياض، الوطن»)، خلال الفترة من 1 يونيو إلى 30 سبتمبر 2025. وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور علي آل زهير، والدكتور عبدالله آل مرعي، والدكتور الحبيب العبيدي.