أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (السبت)، استعداد بلاده لتسيير محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان من خلال استضافتها في باريس، موضحاً أنه أجرى (الجمعة) مباحثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.



وأكد ماكرون في تدوينات على حسابه في «إكس» على ضرورة بذل كل ما من شأنه الحيلولة دون انزلاق لبنان إلى الفوضى، مضيفاً: «على حزب الله أن يوقف فوراً نهجه التصعيدي، وعلى إسرائيل أن تتخلى عن أي هجوم واسع النطاق، وأن توقف غاراتها المكثفة، في وقتٍ فرّ فيه بالفعل مئات الآلاف من السكان من القصف».



استعداد لبناني للمحادثات



ولفت إلى أن السلطة التنفيذية اللبنانية أبدت استعدادها للدخول في محادثات مباشرة مع إسرائيل. وينبغي أن تكون جميع مكونات البلاد ممثلة فيها، داعياً إسرائيل إلى اغتنام هذه الفرصة للشروع في محادثات، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإيجاد حلٍ دائم، وتمكين السلطات اللبنانية من تنفيذ التزاماتها بما يعزز سيادة لبنان.



وكانت مصادر لبنانية مطلعة قد نفت توجه وفد لبناني إلى قبرص لإجراء مفاوضات، موضحة أن تشكيل الوفد اللبناني لم ينته بعد.



وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قد نقلت عن من وصفتهم بـ«مصدرين مطلعين» أن ممثلين عن الجانبين يتوقع أن يعقدوا جولة مباحثات خلال الأيام القادمة، موضحة أن أحد المصدرين قال إن وزير الشؤون الاستراتيجية السابق رون ديرمر، الذي كلّفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإدارة ملف لبنان، من المتوقع أن يجري مفاوضات مباشرة مع ممثلين لبنانيين.



وأشار المصدر إلى أن الولايات المتحدة تشارك أيضاً في المبادرة، وأن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يقود الجهود من جانب واشنطن، لكن المصدر الثاني قال إن المحادثات قد تُعقد في قبرص أو باريس، مع اعتبار قبرص حالياً المكان الأكثر ترجيحاً لاستضافة اللقاء.



ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي



بالمقابل، أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 826 شخصاً وأكثر من ألفي جريح، مؤكدة أن إجمالي عدد النازحين المسجلين ارتفع إلى 831,882 شخصاً.



وأفادت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في مجلس الوزراء اللبناني، في تقرير، بأن عدد النازحين المسجلين ذاتياً بلغ 831,882 شخصاً، في حين وصل إجمالي عدد النازحين في مراكز الإيواء إلى 132,419 شخصاً، موزعين على 33,902 عائلة داخل 619 مركز إيواء تم فتحها.



وأكدت الوحدة أن عدد الأعمال العدائية بلغ 1928، مشيرةً إلى أن حصيلة الخسائر البشرية خلال اليوم بلغت 53 ضحية و76 جريحاً.