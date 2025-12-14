توفي الوزير السوري السابق والوجه البارز في الثقافة والإعلام رياض نعسان آغا عن عمر ناهز 77 عاماً، في دولة الإمارات حيث كان يقيم خلال السنوات الأخيرة، مخلفاً إرثاً ثقافياً وسياسياً امتد لعقود.

ولد نعسان آغا في إدلب عام 1947، ودرس الأدب العربي والفلسفة والإعلام في جامعة دمشق، قبل أن يترك بصمة واضحة في التلفزيون السوري خلال السبعينات والثمانينات، من خلال إدارة البرامج والإنتاج الدرامي، وصياغة محتوى ثقافي أثر في الجمهور.

ولم يقتصر حضوره على الإعلام، بل شق طريقه إلى السياسة، فشغل عضوية مجلس الشعب، وأدار مكتب الشؤون السياسية في رئاسة الجمهورية، قبل أن يمثل بلاده دبلوماسياً في سلطنة عُمان والإمارات. وفي عام 2006، تقلد حقيبة وزارة الثقافة، حيث ركّز على دعم الفعاليات الثقافية وتعزيز حضور سورية في المحافل العربية والدولية، مع خطاب واضح وحضور إعلامي قوي جعل منه أحد أبرز الوجوه الثقافية في سورية آنذاك.

إلى جانب المناصب الرسمية، ترك نعسان آغا كتباً ومقالات تناولت الثقافة والإعلام والسياسة، وشارك في مؤتمرات فكرية داخل وخارج سورية، مبرزاً مواقف صريحة أحياناً جعلت منه شخصية جدلية وحاضرة في النقاش العام.

وبرحيله تفقد الساحة الثقافية والسياسية السورية شخصية جمعت بين الأدب والسياسة والإعلام والدبلوماسية، تاركاً إرثاً متعدد الأوجه سيظل محور نقاش وتقييم في الذاكرة الثقافية السورية.