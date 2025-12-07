احتفلت أسرة عطية الله بن بنية اليوبي (رحمه الله) بزفاف ابنها فهد من ابنة سامي بن سالم اليوبي في إحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.
وعبر العريس عن فرحته بدخوله عش الزوجية، سائلاً الله التوفيق والسعادة.
The Atiah Allah family celebrated the wedding of their son Fahd to the daughter of Sami bin Salem Al-Yubi in one of the wedding halls in Jeddah, attended by a number of family and friends.
The groom expressed his happiness at entering the marital home, asking God for success and happiness.