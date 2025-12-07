احتفلت أسرة عطية الله بن بنية اليوبي (رحمه الله) بزفاف ابنها فهد من ابنة سامي بن سالم اليوبي في إحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.



وعبر العريس عن فرحته بدخوله عش الزوجية، سائلاً الله التوفيق والسعادة.