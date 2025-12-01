احتفل العقيد يحيى منصور الحازمي من القوات البحرية السعودية بزواج نجله محمد من ابنة إسماعيل بن علي الحازمي، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة.



وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية ودخوله عش الزوجية، داعياً الله بالتوفيق والسعادة.