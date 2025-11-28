احتفل الشاب الملازم أول سلطان بن موسى مسفر الزهراني بزواجه من ابنة خضران بن موسى الزهراني، وذلك في إحدى قاعات الأفراح في محافظة الطائف، وسط حضور جمع كبير من الأقارب والأصدقاء.
وعبر العريس عن فرحته بإكمال نصف دينه، سائلاً الله التوفيق والسعادة.
احتفل الشاب الملازم أول سلطان بن موسى مسفر الزهراني بزواجه من ابنة خضران بن موسى الزهراني، وذلك في إحدى قاعات الأفراح في محافظة الطائف، وسط حضور جمع كبير من الأقارب والأصدقاء.
وعبر العريس عن فرحته بإكمال نصف دينه، سائلاً الله التوفيق والسعادة.
Young First Lieutenant Sultan bin Mousa Masfer Al-Zahrani celebrated his marriage to the daughter of Khudran bin Mousa Al-Zahrani, in one of the wedding halls in Taif, with a large gathering of relatives and friends present.
The groom expressed his happiness at completing half of his religion, asking God for success and happiness.