احتفل الشاب الملازم أول سلطان بن موسى مسفر الزهراني بزواجه من ابنة خضران بن موسى الزهراني، وذلك في إحدى قاعات الأفراح في محافظة الطائف، وسط حضور جمع كبير من الأقارب والأصدقاء.



وعبر العريس عن فرحته بإكمال نصف دينه، سائلاً الله التوفيق والسعادة.