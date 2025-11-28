احتفل فايز بن محمد السواط بزواج نجله مؤيد، في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى بمكة المكرمة، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعريس، داعين الله له بالتوفيق والسعادة في حياته الزوجية.