صدر قرار بتعيين سعود بن غسان السليمان رئيساً لمجلس الأعمال السعودي السويدي في اتحاد الغرف السعودية.
وعبر السليمان عن اعتزازه بالتعيين الذي اعتبره دافعاً لخدمة الدين والوطن.
A decision has been made to appoint Saud bin Ghassan Al-Sulaiman as the Chairman of the Saudi-Swedish Business Council in the Saudi Chambers of Commerce.
Al-Sulaiman expressed his pride in the appointment, which he considered a motivation to serve the religion and the homeland.