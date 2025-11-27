صدر قرار بتعيين سعود بن غسان السليمان رئيساً لمجلس الأعمال السعودي السويدي في اتحاد الغرف السعودية.


وعبر السليمان عن اعتزازه بالتعيين الذي اعتبره دافعاً لخدمة الدين والوطن.