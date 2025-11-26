قدم نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته لأبناء ناصر بن عبدالمحسن بن عقيل في وفاته (رحمه الله)، وذلك في زيارة لمقر العزاء بالرياض.
وسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
The Deputy Emir of Riyadh, Prince Mohammed bin Abdulrahman bin Abdulaziz, offered his condolences and sympathy to the children of Nasser bin Abdulmohsen bin Aqeel on his passing (may God have mercy on him) during a visit to the condolence venue in Riyadh.
He asked Almighty God to have mercy on the deceased, grant him a place in His vast paradise, and inspire his family with patience and solace.