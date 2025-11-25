رُزق المشرف على المركز العربي للاستعداد للكوارث في المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بندر بن ثواب المطيري، وزوجته، بمولودة أسمياها «دانة».
جعلها الله من مواليد السعادة، وأنبتها نباتا حسنا، وأقر بها أعين والديها.
رُزق المشرف على المركز العربي للاستعداد للكوارث في المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بندر بن ثواب المطيري، وزوجته، بمولودة أسمياها «دانة».
جعلها الله من مواليد السعادة، وأنبتها نباتا حسنا، وأقر بها أعين والديها.
The supervisor of the Arab Center for Disaster Preparedness at the Arab Organization for Red Crescent and Red Cross, Bandar bin Thawab Al-Mutairi, and his wife welcomed a baby girl whom they named "Dana".
May God make her one of the blessed newborns, and may she grow up in a good way, bringing joy to her parents' eyes.