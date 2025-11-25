رُزق المشرف على المركز العربي للاستعداد للكوارث في المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بندر بن ثواب المطيري، وزوجته، بمولودة أسمياها «دانة».



جعلها الله من مواليد السعادة، وأنبتها نباتا حسنا، وأقر بها أعين والديها.