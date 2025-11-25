احتفل أبناء علي حمد الرشيدي بزواج شقيقهم عبدالكريم علي الرشيدي في إحدى قاعات الاحتفالات بحائل، بحضور عدد من الأهالي والأصدقاء والإعلاميين.
وعبَّر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية، سائلاً الله التوفيق والسعادة في حياته القادمة.
احتفل أبناء علي حمد الرشيدي بزواج شقيقهم عبدالكريم علي الرشيدي في إحدى قاعات الاحتفالات بحائل، بحضور عدد من الأهالي والأصدقاء والإعلاميين.
وعبَّر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية، سائلاً الله التوفيق والسعادة في حياته القادمة.
The sons of Ali Hamad Al-Rashidi celebrated the marriage of their brother Abdul Karim Ali Al-Rashidi in one of the celebration halls in Hail, in the presence of a number of family members, friends, and journalists.
The groom expressed his happiness at bidding farewell to bachelorhood, asking God for success and happiness in his upcoming life.