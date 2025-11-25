احتفل أبناء علي حمد الرشيدي بزواج شقيقهم عبدالكريم علي الرشيدي في إحدى قاعات الاحتفالات بحائل، بحضور عدد من الأهالي والأصدقاء والإعلاميين.



وعبَّر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية، سائلاً الله التوفيق والسعادة في حياته القادمة.