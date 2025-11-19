احتفل طبيب الأسنان الدكتور أحمد هشام وهبة بزواجه من طبية الأسنان الدكتورة سما إبراهيم مرعي، في إحدى قاعات الأفراح الكبرى في القاهرة، وسط حضور لفيف من الأهل الأصدقاء الذين قدموا التهاني للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل طبيب الأسنان الدكتور أحمد هشام وهبة بزواجه من طبية الأسنان الدكتورة سما إبراهيم مرعي، في إحدى قاعات الأفراح الكبرى في القاهرة، وسط حضور لفيف من الأهل الأصدقاء الذين قدموا التهاني للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.
Dentist Dr. Ahmed Hisham Wahba celebrated his marriage to dentist Dr. Sama Ibrahim Maari at one of the grand wedding halls in Cairo, in the presence of a gathering of family and friends who offered their congratulations to the newlyweds, wishing them a happy married life.