احتفل طبيب الأسنان الدكتور أحمد هشام وهبة بزواجه من طبية الأسنان الدكتورة سما إبراهيم مرعي، في إحدى قاعات الأفراح الكبرى في القاهرة، وسط حضور لفيف من الأهل الأصدقاء الذين قدموا التهاني للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.