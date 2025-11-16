أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (الأحد)، صلاة الميت على عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري (رحمه الله)، وذلك في جامع الملك خالد بالرياض.



وأدى الصلاة معه المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير بندر بن سعود بن محمد، وأمير المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز.



كما أدى الصلاة عدد من المسؤولين وجمع من المواطنين.



وعقب الصلاة قدم الأمير محمد بن عبدالرحمن العزاء لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



وأعرب عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ سعد بن ناصر الشثري عن شكره وتقديره لنائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.