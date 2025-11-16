حقق الطالب محمد ماجد آل إبراهيم من ثانوية دار التوحيد بالطائف، المركز الثاني على مستوى المملكة في مسابقة المهارات الثقافية - النسخة الثالثة - مسار المسرح.



وتُعد مسابقة المهارات الثقافية واحدة من المبادرات النوعية التي تطلقها وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم؛ بهدف اكتشاف المواهب الشابة، ودعم المبدعين في مجالات الكتابة، والفنون، والمجالات التعبيرية المتنوعة، وإتاحة فرص أوسع للطلاب لإبراز إمكاناتهم على مستوى وطني.



وقد شهدت المسابقة في نسختها الثالثة مشاركة واسعة من مناطق المملكة كافة، وتنافساً كبيراً في مساراتها المختلفة، ما يعكس ارتفاع مستوى الاهتمام بالمهارات الثقافية بين الطلاب، ويبرُز أهمية المبادرة في تعزيز حضور الثقافة والإبداع في المدارس.



وهنأت إدارة تعليم الطائف وأسرة المدرسة الطالب آل إبراهيم على هذا الإنجاز، مؤكدة أن النجاح الذي حققه يمثل دافعاً لمواصلة تنمية المواهب الطلابية وإبرازها في المحافل الوطنية القادمة.