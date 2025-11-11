انتقلت إلى رحمة الله تعالى، والدة رسام الكاريكاتير إبراهيم الوهيبي، وسيتم الصلاة على الفقيدة بعد صلاة عصر غدٍ (الأربعاء) في جامع المهيني بالرياض، وسيوارى جثمانها الثرى في مقبرة الشمال. ويتقبل ذوو الفقيدة العزاء في منزل الأسرة في الرياض.
«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدّم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغّمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
والدة رسام الكاريكاتير إبراهيم الوهيبي في ذمة الله
The mother of cartoonist Ibrahim Al-Wohaibi has passed away, and the funeral prayer for the deceased will be held after the Asr prayer tomorrow (Wednesday) at Al-Muhaini Mosque in Riyadh. Her body will be laid to rest in the Northern Cemetery. The family of the deceased will receive condolences at their home in Riyadh.
“Okaz,” which is saddened by the news, extends its heartfelt condolences and sympathy to the family of the deceased, asking Allah to envelop her in His vast mercy and grant her a place in His spacious gardens. Indeed, we belong to Allah and indeed to Him we shall return.