انتقلت إلى رحمة الله تعالى، والدة رسام الكاريكاتير إبراهيم الوهيبي، وسيتم الصلاة على الفقيدة بعد صلاة عصر غدٍ (الأربعاء) في جامع المهيني بالرياض، وسيوارى جثمانها الثرى في مقبرة الشمال. ويتقبل ذوو الفقيدة العزاء في منزل الأسرة في الرياض.

«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدّم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغّمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.