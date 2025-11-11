رزق محلل النظم الزميل إبراهيم سليمان عبدالوهاب، من إدارة تقنية المعلومات بصحيفة «عكاظ»، بمولود أسماه يوسف. جعله الله من مواليد السعادة وأقر به أعين والديه وجعله من الصالحين.
«عكاظ» تتقدم بخالص التهاني والتبريكات للزميل إبراهيم بهذه المناسبة السعيدة.
The systems analyst colleague Ibrahim Suleiman Abdulwahab, from the Information Technology Department at "Okaz" newspaper, has been blessed with a newborn whom he named Yusuf. May God make him one of the happy ones, bring joy to his parents' eyes, and make him among the righteous.
"Okaz" extends its heartfelt congratulations and best wishes to colleague Ibrahim on this happy occasion.