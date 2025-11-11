رزق محلل النظم الزميل إبراهيم سليمان عبدالوهاب، من إدارة تقنية المعلومات بصحيفة «عكاظ»، بمولود أسماه يوسف. جعله الله من مواليد السعادة وأقر به أعين والديه وجعله من الصالحين.



«عكاظ» تتقدم بخالص التهاني والتبريكات للزميل إبراهيم بهذه المناسبة السعيدة.