انتقلت إلى رحمة الله تعالى نورة بنت سليمان الدامغ عميدة الكلية المتوسطة سابقاً، وصلي عليها عقب صلاة عصر اليوم (الثلاثاء)، في جامع الرحمة بعنيزة، والعزاء في المقبرة.
Noura bint Suleiman Al-Damigh, former dean of the intermediate college, has passed away to the mercy of Allah. Her funeral prayer was held after the Asr prayer today (Tuesday) at Al-Rahma Mosque in Unayzah, and condolences will be offered at the cemetery.