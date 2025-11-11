انتقلت إلى رحمة الله تعالى نورة بنت سليمان الدامغ عميدة الكلية المتوسطة سابقاً، وصلي عليها عقب صلاة عصر اليوم (الثلاثاء)، في جامع الرحمة بعنيزة، والعزاء في المقبرة.