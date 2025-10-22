استقبل أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الأربعاء)، اللواء عمر القويز، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله قائدا لقوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة.



وأعرب أمير المنطقة عن شكره وتقديره للواء القويز على ما قدمه من الجهود المخلصة خلال فترة عمله، التي أسهمت في دعم منظومة الأمن وتعزيز جاهزية قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة، متمنيا له دوام التوفيق في مسيرته القادمة.



من جانبه، عبّر القويز عن بالغ شكره لأمير منطقة القصيم على ما وجده من الدعم والمتابعة والتوجيه خلال فترة عمله، سائلا الله العون والتوفيق لخلفه في مواصلة مسيرة العطاء وخدمة الدين ثم القيادة والوطن.