استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم (الثلاثاء)، في مقره بمدينة الرياض، وفدا من طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المعرفي والتواصل الأكاديمي مع المؤسسات التعليمية المختلفة.



وكان في استقبال الوفد عدد من المسؤولين في التحالف الذين رحبوا بزيارة الطلاب، مؤكدين أهمية هذا النوع من اللقاءات في تعريف الشباب بدور التحالف وجهوده في محاربة الإرهاب والتطرف، ونشر قيم الاعتدال والوسطية.



واستمع الوفد الزائر إلى عرض تعريفي حول رؤية التحالف ورسالته وأهدافه الإستراتيجية في مجالاته الأربعة: الفكرية، والإعلامية، ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكرية، إلى جانب استعراض أبرز المبادرات والبرامج التي نفذها التحالف بالتعاون مع الدول الأعضاء.



وفي ختام الزيارة، عبّر وفد الجامعة الإسلامية عن بالغ شكرهم وتقديرهم للتحالف على حفاوة الاستقبال، مثمنين الجهود الكبيرة التي يبذلها في توعية المجتمعات وتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله.