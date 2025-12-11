انتقلت إلى رحمة الله تعالى فاطمة بنت أحمد آل منّاع، والدة وزير الخدمة المدنية السابق سليمان الحمدان، ومحمد الحمدان، وشقيقاتهما.



وسيُصلى عليها بعد صلاة العصر اليوم (الخميس)، في جامع عبدالله بن ناصر المهيني في الرياض، وسيوارى جثمانها الثرى في مقبرة الشمال.



وتُقبل التعازي للنساء في المسجد، وللرجال في منزل ابنها سليمان بن الحمدان بحي الملقا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساءً.



«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.