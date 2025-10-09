قدّم نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الخميس)، التعازي والمواساة لأحمد بن سليمان الرميح في وفاة شقيقه فهد– رحمه الله – وذلك خلال زيارته لمنزل الأسرة في محافظة الخبر.

وأعرب الأمير سعود بن بندر عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الرميح، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر شقيق الفقيد أحمد الرميح وأفراد أسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لنائب أمير المنطقة الشرقية على مواساته لهم في مصابهم، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء.