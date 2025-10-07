‏أصدرت وكالة الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع بوزارة البيئة والمياه والزراعة قراراً بتكليف فهد بن سعيد الزهراني مديراً للمكتب التنفيذي بالوكالة.‏ويُعد فهد من الكفاءات الوطنية المميزة، ويمتلك خبرة واسعة في العمل الإداري والتنفيذي، وشارك في عددٍ من المبادرات والمشروعات التطويرية، التي تهدف إلى رفع جودة الأداء وتحقيق التميز المؤسسي.