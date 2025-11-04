فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن التحضيرات جارية لاستقبالها، كشفت حركة حماس، اليوم (الثلاثاء)، العثور على جثة جندي إسرائيلي في قطاع غزة، مبينة أن ترتيبات جارية لتسليمها إلى الجانب الإسرائيلي.



وقال الجناح العسكري لحماس في بيان: «عثرنا اليوم على جثة أحد جنود الاحتلال القتلى شرق حي الشجاعية، خلال عمليات البحث والحفر المتواصلة داخل الخط الأصفر، وجارٍ ترتيب إجراءات تسليمها».



دخول المعدات ينجح البحث عن الجثث



وأشارت إلى أن دخول المعدات الهندسية ومرافقة طواقم من الحركة لفرق الصليب الأحمر، ساهم بشكل كبير في تسريع عمليات انتشال الجثامين، وأسفر عن العثور على العديد منها.



وكانت إسرائيل سمحت لبعض عناصر حماس بدخول منطقة الخط الأصفر، الواقعة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.



في غضون ذلك، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الاستعدادات تجري في إسرائيل لاستلام رفات أحد المحتجزين من حماس خلال الساعات القادمة.



وكانت حماس قد سلمت جثث 3 رهائن، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية هوياتهم.



وتبقى 8 من أصل 28 جثة يجب على حماس تسليمها في إطار صفقة التبادل، وفق المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب.



الإفراج عن أسرى فلسطينيين



بالمقابل، أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة بعد شهور من اعتقالهم في سجون تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية.



من جهة أخرى، أكد رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة أن ما يدخل من مساعدات يكفي بالكاد 20% أو30% من الحاجات الإنسانية، موضحاً أن الأونروا هي العمود الفقري للعمل الإنساني في القطاع.



وأكد رئيس الشبكة أن قطاع غزة لا يزال تحت المجاعة في ظل ما نشهده يومياً.