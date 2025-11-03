أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم (الإثنين)، افتتاح مركز القيادة المشترك للدفاع الجوي مع الولايات المتحدة في قاعدة «العديد» الجوية.



وكتبت الوزارة، على حسابها في«X»: «رئيس أركان القوات المسلحة القطرية جاسم المناعي، وقائد القيادة المركزية الأمريكية تشارلز برادفورد كوبر، افتتحا مركز القيادة المشترك للدفاع الجوي (CCP)».



بدورها، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها افتتحت أول مركز قيادة مشترك للدفاع الجوي في الشرق الأوسط مع قطر في «العديد».



وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، في بيان إن «العلاقات العسكرية مع قطر أقوى من أي وقت مضى، وسيعزز مركز القيادة المشترك الجديد للدفاع الجوي التعاون الأمني ​​الإقليمي، اليوم وخلال الأشهر والسنوات القادمة».



وكانت وكالة الأنباء القطرية (قنا) قد أكدت اليوم استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن، قائد القيادة المركزية الأمريكية تشارلز كوبر، موضحة أن الطرفين استعرضا العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة، وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في مجالات التعاون العسكري والدفاعي، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وتُعد قاعدة «العديد» الجوية، أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، ووفقاً لشبكة «سي إن إن» فإن القاعدة تضم أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي.