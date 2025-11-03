فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات بشأن الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور غرب السودان. وأكدت أن أعمال العنف في الفاشر ستشكل جرائم حرب حال ثبوتها.



وقالت المحكمة في بيان، اليوم (الإثنين): إن الجرائم في الفاشر جزء من نمط عنف أوسع شمل دارفور منذ أبريل 2023.



وكشفت المحكمة الدولية أنها تتخذ خطوات فورية لحفظ الأدلة بشأن الجرائم المزعومة في الفاشر. ودعت الأفراد والمنظمات لتقديم أي أدلة حول الأحداث الأخيرة في الفاشر.



وسيطرت قوات الدعم السريع، التي يرأسها محمد حمدان دقلو، الأسبوع الماضي، على مدينة الفاشر، ما أدى إلى نزوح الآلاف، وسط اتهامات وجهتها منظمات دولية وإغاثية إلى تلك القوات بارتكاب انتهاكات وجرائم مروعة بحق المدنيين.