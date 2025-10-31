تمكنت قوات «المقاومة الوطنية» اليمنية من إحباط تهريب شحنة مواد كيمياوية ومعدات عسكرية كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي عبر مضيق باب المندب.



وأعلنت شعبة الإعلام العسكري في «المقاومة الوطنية» بأن القوات البحرية وخفر السواحل بقطاع البحر الأحمر نفذت «عملية نوعية ناجحة»، تم خلالها ضبط قارب خشبي محمل بمواد كيمياوية خطيرة ومعدات عسكرية كانت في طريقها إلى الحوثيين في محافظة الحديدة، الخاضعة لسيطرتهم.



وحسب البيان، فإن شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية رصدت القارب المشبوه المرتبط بشبكات تهريب خارجية، بعد انطلاقه من ساحل جيبوتي متجهاً إلى موانئ يسيطر عليها الحوثي.



وأفاد بأن دورية بحرية مشتركة من خفر السواحل والبحرية الخاصة بـ«المقاومة الوطنية» تابعت القارب منذ لحظة دخوله مضيق باب المندب في التاسع من أكتوبر 2025، حتى تمت عملية الاعتراض والسيطرة عليه دون وقوع أي اشتباك.



وذكر البيان أن القارب جرى قطره إلى موقع آمن، وتم تفريغ الشحنة وتخزينها تمهيداً للتحقيق، موضحاً أن المواد المضبوطة تضمنت 24 برميلاً من مادة «الفينول الفورمالدهيد» البوليمرية، وهي مواد تُستخدم في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة وتقنيات التخفي.



وتضمنت الشحنة ملابس وكمامات خاصة بالمعامل الكيمياوية، وبدلات وخوذ ومناظير ميدانية ومعدات غطس بحرية، ولفائف أقمشة مموهة، ما قد يشير لطبيعتها العسكرية واستخدامها المحتمل في تطوير أنشطة تسليحية للحوثيين.



ولفت البيان إلى أن العملية تمت في إطار خطة أمنية متكاملة لتأمين البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشدداً على أن القوات البحرية لـ«المقاومة الوطنية» ستواصل عملياتها لملاحقة شبكات التهريب.



وتجيء هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات السابقة التي نفذتها قوات البحرية التابعة لـ«المقاومة الوطنية» خلال الأشهر الماضية، بينها ضبط شحنة ضخمة تزن 750 طناً من الصواريخ على الساحل الغربي وإحباط تهريب آلاف الأطنان من المخدرات والممنوعات.