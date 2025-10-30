لاتتوقف إسرائيل عن خرق الهدنة بشكل يومي، فرغم الإعلان الأمريكي عن عودة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شن جيش الاحتلال غارات عنيفة شرق خان يونس جنوب.



ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، نحو ست غارات على مناطق متفرقة في الجهة الشرقية للمدينة، دون أن يُعرف طبيعة الأهداف التي تم قصفها، في ظل فرض الجيش طوقاً عسكرياً مشدداً وتصنيف المنطقة كـ«منطقة حمراء» يُمنع الاقتراب منها.



قصف المنازل والخيام



تزامنت عمليات القصف مع إطلاق الجيش الإسرائيلي النيران باتجاه منازل الفلسطينيين وخيام النازحين في حي معن شرق خان يونس، وفي المناطق الشرقية لمدينة دير البلح ومخيم البريج وسط القطاع.



واستهدف الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية مجموعة من الفلسطينيين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم في منطقة العطاطرة شمال غربي بيت لاهيا، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين من عائلة العطار.



وأعلن جيش الاحتلال استهداف خلية تتبع لحماس كانت تخطط لتنفيذ هجوم ضد قواته، وهو ما نفته عائلة العطار، مؤكدة أن أبناءها كانوا في طريقهم للعودة إلى منازلهم.



ويأتي تصعيد الاحتلال رغم الإعلان عن استئناف وقف إطلاق النار، بعد الخروقات التي حدثت قبل يومين والتي قتل خلالها أكثر من 100 فلسطيني. ووصف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان رقم الضحايا بأنه «مروع».



وأكد المسؤول الأممي أن على إسرائيل الوفاءَ بالتزاماتِها بموجب القانون الإنساني الدولي، وأنها ستتحمل مسؤوليةَ أي انتهاكات. ودعا جميعَ الأطراف للتصرف بحسن نية والالتزام باتفاق وقف النار.



فيما جدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم مطلبه بإجلاء نحو 15 ألف فلسطيني بينهم أربعة آلاف طفل من قطاع غزة لأسباب صحية. ولفت في كلمته أمام الدورة الـ 75 لمكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي في أوروبا إلى أن نحو 700 مريض ماتوا لعدم تلقي العلاج خارج القطاع.



مستوطنات جديدة في الضفة



وفي الضفة الغربية، اندلعت مواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات إسرائيلية فجر اليوم (السبت) حي رفيديا غربي نابلس من محورين ونصبت القوات حواجز طيارة وفتشت المركبات شرق المدينة.



وجاءت عمليات الاقتحام بعد قطع مستوطنين مئات أشجار الزيتون في قرية قريوت جنوب نابلس، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية.



وصادقت سلطة الاحتلال على بناء 1300 وحدة استيطانية جديدة جنوب القدس، وفق ما ذكرته القناة 14 الإسرائيلية.



ورصد معهد الأبحاث التطبيقية الفلسطيني تنفيذ الحكومة الإسرائيلية مسحاً شاملاً لأراضي المنطقة «ج» في الضفة الغربية تمهيدا للاستيلاء عليها.



يأتي تنفيذ المسح الشامل لأراضي المنطقة «ج» في الضفة الغربية بهدف نقل عبء إثبات الملكية إلى الفلسطينيين، ما يسهل تصنيف مساحات واسعة كـ«أراضي دولة» تمهيداً للاستيلاء عليها.



وحذر المعهد من أن نقل المشروع إلى وزارة العدل الإسرائيلية يعكس نزعة لفرض سيادة فعلية على الأراضي المحتلة، وتسريع التوسع الاستيطاني عبر شرعنة وربط أكثر من 80 بؤرة استيطانية بالبنية التحتية.