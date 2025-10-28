فيما تشهد غزة قصفاً مدفعياً إسرائيلياً يستهدف مناطق شرق دير البلح وسط غزة، بعد توجيه نتنياهو للجيش بضرب القطاع بقوة، أبلغ مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة الأمريكية اليوم (الثلاثاء) إسرائيل بأنهم لا يرون خرقاً جوهرياً من حركة حماس.



ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي قوله إن المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغوا فريق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم اتخاذ إجراءات متطرفة تهدد اتفاق وقف الحرب في غزة، موضحاً أن إسرائيل قدمت إلى البيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (السي أي أى) مقطع فيديو زعمت أنه يظهر تحايلاً من حركة «حماس» في تسليم رفات المحتجزين.



فيديو للخروقات



وأشار المسؤول إلى أن مسؤولين كباراً في إدارة ترمب أبلغوا فريق نتنياهو أنهم لا يرون ذلك (الفيديو) خرقاً جوهرياً للاتفاق، وحثوا إسرائيل على عدم اتخاذ إجراءات جذرية يمكن أن تدفع وقف إطلاق النار إلى حافة الانهيار.



وعثرت حماس اليوم (الثلاثاء)، على جثة الرهينة الإسرائيلي ساهر باروخ خلال عمليات البحث في أحد الأنفاق جنوب قطاع غزة.



وقالت الحركة إنها ستؤجل تسليم الجثة الذي كان مقرراً اليوم، مرجعةً ذلك إلى الخروقات الإسرائيلية المتكررة في مناطق القطاع.



وأكدت حماس أن أي تصعيد إسرائيلي جديد سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، مشيرةً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تأخير استعادة باقي الجثث.



هجوم إسرائيلي واسع



من جهة أخرى، ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن الجيش الإسرائيلي بدأ هجومه على قطاع غزة، في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة.



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: حماس ستدفع ثمناً باهظاً على مهاجمة الجنود في غزة وعلى خرق اتفاق إعادة الجثامين، متهماً حماس بشن هجوم اليوم على جنودها في غزة.