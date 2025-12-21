أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدء تصنيع حاملة طائرات جديدة من الجيل الجديد، في مشروع يعد الأضخم في تاريخ البحرية الفرنسية، مؤكداً أن حاملة الطائرات صممت لتحل مكان الحاملة شارل ديغول، على أن تدخل الخدمة العام 2038.



قوة صناعية وتكنولوجية



وقال الرئيس الفرنسي خلال تمضيته إجازة عيد الميلاد مع القوات الفرنسية في أبوظبي: «ستكون هذه الحاملة الجديدة شاهداً على قوة أمتنا، قوة الصناعة والتكنولوجيا، وستكون قوة في خدمة الحرية في البحار ولمواجهة تبدلات العصر»، مضيفاً: «تنفيذاً للقانونين الأخيرين للبرمجة العسكرية، وبعد دراسة شاملة ودقيقة، قررت أن تتزود فرنسا بحاملة طائرات جديدة».



وأوضح أن قرار تنفيذ هذا البرنامج الكبير اتُخذ هذا الأسبوع، مشدداً بالقول: «في عصر المفترسين، يجب أن نكون أقوياء لنثير الرهبة».



ويعود إطلاق المشروع إلى عام 2018، بينما يُنتظر أن يبدأ البناء الفعلي في عام 2031.



أهمية حاملة الطائرات الجديدة



ستعمل حاملة الطائرات الجديدة بالدفع النووي، على غرار «شارل ديغول»، إلا أنها ستكون أكبر منها بكثير. إذ يبلغ وزنها نحو 78 إلى 80 ألف طن، وطولها قرابة 310 أمتار، مقارنة بـ42 ألف طن وطول 261 متراً للحاملة الحالية، ستكون أكبر سفينة حربية تُبنى في أوروبا على الإطلاق.



وأشارت تقارير متخصصة إلى أن الحاملة ستزود بمفاعلين نوويين من طراز K22، ما يمنحها مدى تشغيل غير محدود تقريباً، وسرعة تصل إلى 27 عقدة بحرية، فضلاً عن تجهيزها بأنظمة إطلاق كهرومغناطيسية للطائرات (EMALS) وأنظمة توقيف متقدمة، ما يضعها في مصاف أكثر حاملات الطائرات تطوراً تقنياً في العالم.



وترى الحكومة الفرنسية أن المشروع ركيزة أساسية للحفاظ على الخبرات النووية والعسكرية والصناعية للبلاد.