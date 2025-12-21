أعلنت منظمة الهجرة الدولية اليوم (الأحد) نزوح أكثر من 107,294 شخصاً من مدينة الفاشر والقرى المحيطة في ولاية شمال دارفور غربي السودان، بعد سيطرة قوات الدعم السريع.



وعزت المنظمة الدولية، في بيان أسباب النزوح إلى تزايد انعدام الأمن خلال الفترة الممتدة بين 26 أكتوبر الماضي والثامن من ديسمبر الجاري، موضحة أن الغالبية العظمى من النازحين (حوالى 72%) بقيت داخل ولاية شمال دارفور في مناطق شمال وغرب الولاية.



وأشارت إلى أن التقديرات تشير إلى أن 19% من النازحين وصلوا إلى ولايات أخرى في السودان، بينها ولاية وسط دارفور (غرب) والشمالية (شمال)، والنيل الأبيض.



وأفادت فرق ميدانية تابعة لحركة مصفوفة النزوح أن 75% من النازحين منذ 26 أكتوبر 2025 كانوا بالفعل نازحين داخلياً، بما في ذلك أولئك الذين نزحوا في البداية من مخيمات النازحين الرئيسية (زمزم، أبو شوك) أو مواقع داخل مدينة الفاشر خلال التصعيدات السابقة، ثم نزحوا مرة أخرى بعد 26 أكتوبر 2025.



وذكرت منظمة الهجرة أن هذه الأرقام أولية وقابلة للتغيير نظراً لاستمرار انعدام الأمن وتطورات ديناميكيات النزوح السريعة، مؤكدة أن الوضع لا يزال متوتراً ومتقلباً للغاية.