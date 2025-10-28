أكدت أمريكا ومصر أهمية التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، بما يصون مقدرات الشعب السوداني ويحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار، وكذلك أهمية توحيد المؤسسات الليبية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، مساء الإثنين، بين وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوى للشؤون الأفريقية مسعد بولس، لبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، أن الاتصال تطرق إلى مستجدات الأزمة الليبية، إذ شدد الجانبان على أهمية توحيد المؤسسات الليبية تمهيداً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن الجهود الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة مساعي المبعوثة الأممية إلى ليبيا للتوصل إلى حل سياسي شامل يحقق التوافق بين جميع الأطراف الليبية.