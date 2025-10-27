بعد ما كشف كبير الإستراتيجيين السابق في البيت الأبيض ستيف بانون، عن خطة يجري العمل عليها لترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لولاية ثالثة في عام 2028، بدا أن الرئيس ترمب يستبعد فكرة السعي لولاية رئاسية ثالثة من خلال «خطة فانس».



وتحدث ترمب عن فكرة السعي لولاية ثالثة من خلال سيناريو غير مباشر، يتمثل في ترشح نائبه جيه دي فانس لمنصب الرئيس، على أن يتنازل لاحقا عن المنصب لصالحه في حال فوزه.



وقال ترمب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريقه من ماليزيا إلى اليابان، اليوم (الإثنين): «أعتقد أن الناس لن يعجبهم ذلك. إنه أمر ظريف للغاية. ليس كذلك، ولن يكون مناسبا»، بحسب ما نقلت شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية.



وأضاف ترمب أن هناك «أشخاصا جيدين» يمكنهم الترشح في عام 2028. وذكر اسمي عضوين بارزين في حكومته، واصفا إياهما بأنهما لا يُقهران تقريبا إذا ما تنافسا على منصب نائب الرئيس معا.



ووصف نائب الرئيس دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو بأنهما «رائعان».. لست متأكدا مما إذا كان أي شخص سيترشح ضدهما. لذلك أعتقد أنه لو تصرفا كمجموعة، فسيكون من الصعب إيقافهما.



وكان الرئيس الأمريكي أقرّ في وقت سابق بأن هذا السيناريو (ترشح فانس ثم تنازله عن السلطة) يُمثّل إحدى الطرق التي قد تُمكّنه من العودة إلى منصبه في عام 2028.



وفجر كبير الإستراتيجيين السابق في البيت الأبيض ستيف بانون، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا أن دونالد ترمب سيكون رئيساً في العام 2028، ويجب على الناس أن يتأقلموا مع ذلك.



وأعلن بانون، المذيع المؤيد للرئيس الجمهوري والمدان بالاحتيال، منذ يومين، دعمه العلني لهذه الفكرة، متحدياً الحد الدستوري الذي يفرض ولايتين رئاسيتين فقط.



وفي مقابلة مع «ذا إيكونوميست»، قال بانون بشكل غامض إن هناك «خطة» لتجاوز التعديل الـ22 للدستور الأمريكي الذي ينص على أنه «لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين»، سواء كانت الولايتان متتاليتين أم لا. وأضاف أنه جزء من فريق يعمل على وضع هذه الخطة.



وأكد أن ترمب سيكون رئيساً في 2028، ويجب على الناس أن يتأقلموا مع ذلك، مضيفا: «في الوقت المناسب، سنوضح ما هي الخطة، لكن هناك خطة»، حسب قوله.