تتجه الأنظار غداً (الإثنين)، إلى العاصمة اللبنانية بيروت التي تستعد لاستقبال الموفدة الأمريكية مورغن أورتاغوس في زيارة تمتد حتى يوم الأربعاء القادم، على وقع تصاعد التوترات الميدانية في جنوب البلاد وتزايد التحذيرات من احتمال انزلاق الأوضاع نحو مواجهة جديدة.



الزيارة تأتي بعد محادثات أجرتها أورتاغوس، اليوم (الأحد)، في إسرائيل، تناولت الوضع على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية وسبل تثبيت وقف إطلاق الحرب، في إطار تحرك دبلوماسي أوسع تقوده واشنطن لاحتواء التصعيد في المنطقة.



وبحسب المعلومات، فإن جدول أعمال أورتاغوس في بيروت سيشمل لقاءات مع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، إلى جانب مشاركتها في اجتماع لجنة «الميكانيزم» المقرر انعقادها الأربعاء، لمتابعة مسار تنفيذ التفاهمات ووقف الخروقات الميدانية.



وتشير المعلومات إلى أن أورتاغوس ستحمل معها مقترحات أمريكية لتفعيل التنسيق بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل»، وتعزيز دور الآلية الدولية في مراقبة الوضع على الخط الأزرق.



فهل تحاول واشنطن عبر أورتاغوس إعادة الإمساك بخيوط الملف اللبناني-الإسرائيلي في لحظة دقيقة، خصوصاً بعد أن تراجعت فاعلية الوساطات السابقة وتزايدت الهواجس من انفلات الميدان؟



في سياق متصل، أفادت المعلومات بأن موفداً مصرياً أمنياً رفيع المستوى سيصل إلى لبنان حاملاً رسالة إلى الرؤساء الثلاثة تقول إن «الوضع أصبح في غاية الخطورة».



الكل يترقب ماذا ستعكس تلك اللقاءات، وماذا تحمل تلك الرسائل ومدى استعداد الأطراف المعنية للانخراط في تفاهم جديد يضمن استمرارية التهدئة ومنع انزلاق الحدود إلى حرب مفتوحة.