فيما اتهم الجيش السوري قوات سورية الديموقراطية «قسد»، باستهداف مواقع انتشاره في محيط منطقة عين العرب شمال شرقي مدينة حلب، بأكثر من 25 مسيرة انتحارية، شدد المتحدث باسم الداخلية السورية نورالدين البابا، أن الدولة لا تريد جر البلاد إلى صراع داخلي.



وقال البابا في تصريح، اليوم (الإثنين): إن الدولة السورية تمهلت في دخول المناطق الكردية لتتجنب جر البلاد إلى اقتتال داخلي. وشدد على أن «قسد» تسوق للصراع عرقياً عبر إعلامها بين العرب والأكراد. واعتبر أن القوات الكردية تدفع للاقتتال الداخلي، وتمارس التضليل على السكان في المناطق التي تسيطر عليها، مروجة إلى أن هناك من يستهدف الأكراد بناء على دوافع عرقية.



وأكد أن الأولوية بالنسبة للدولة السورية هي الحفاظ على التفاهمات (في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار)، وتغليب الحل السياسي والدبلوماسي.



ولفت إلى أن استعمال القوة أتى من أجل فرض الحلول السياسية التي وافقت عليها سابقاً قسد، في إشارة إلى المواجهات التي اندلعت خلال الأسبوعين الماضيين بين الجيش والقوات الكردية.



من جانبه، اعتبر معاون وزير الداخلية السوري عبدالقادر طحان أن تمديد الهدنة مع قسد أتى من أجل إتاحة الفرصة لتطبيق الاتفاق والاندماج بالدولة.



وكان الجيش السوري اتهم قوات سورية الديموقراطية مساء أمس الأحد باستهداف مواقع انتشاره في محيط منطقة عين العرب، واستهداف طريق رئيسي. وأكد أنه يدرس خياراته الميدانية حالياً رداً على استهداف الأهالي ومواقع انتشاره.



في المقابل، زعمت قوات سورية الديموقراطية أن دمشق تواصل ارتكاب انتهاكات خطيرة ومتكررة في عين العرب وفي شمال وشرق البلاد، معتبرة إياها خرقاً واضحاً وصريحاً لبنود اتفاق وقف النار.



وأعلنت أنها «صدت هجوماً برياً» على قرية خراب عشق في جنوب شرق عين العرب، تزامن مع قصف مدفعي كثيف.



وانسحبت قوات قسد منذ نهاية الأسبوع الماضي من محافظتي الرقة (شمال) ودير الزور، مقابل تقدّم للقوات الحكومية التي باتت على تخوم عين العرب الواقعة في أقصى شمال محافظة حلب قرب الحدود مع تركيا، المعزولة عن بقية مناطق القوات الكردية التي انسحبت إلى معقلها في الحسكة (شمال شرق). فيما ادعت القوات الكردية أن الجيش السوري يفرض حصاراً على المدينة.