أغلقت ليتوانيا اليوم (السبت)، مطار فيلنيوس عقب دخول مناطيد خاصة بالأرصاد الجوية المجال الجوي للبلاد قادمة من روسيا البيضاء المجاورة.



وأكد المركز الوطني لإدارة الأزمات في ليتوانيا أن الدولة الواقعة بمنطقة البلطيق أغلقت مطار فيلنيوس بسبب دخول مناطيد خاصة بالأرصاد الجوية المجال الجوي للبلاد قادمة من روسيا البيضاء المجاورة، وهو رابع إغلاق من نوعه خلال الشهر الجاري، موضحاً أنه أوقف حركة الطيران بالمطار حتى الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرينتش).



وتتهم ليتوانيا جماعات تهريب السجائر بإطلاق هذه المناطيد، لكنها تُحمّل أيضاً رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسؤولية غض الطرف عن تلك العمليات.



وقالت رئيسة وزراء ليتوانيا إنجا روجينينيه أمس (الجمعة) إن لجنة الأمن القومي ستجتمع هذا الأسبوع لتقييم الوضع.



وتسبب رصد طائرات مسيّرة وتوغلات جوية أخرى في إرباك حركة الطيران الأوروبية مراراً في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك مطارات في كوبنهاغن وميونيخ ومنطقة البلطيق.