ألقت الأجهزة الأمنية السورية، اليوم (الإثنين)، القبض على العقيد السابق محمد نديم الشب في محافظة اللاذقية، وبحسب وزارة الداخلية السورية فإن الشب يُعدّ الذراع اليمنى لقائد ما كان يُعرف بمليشيا «صقور الصحراء» خلال فترة النظام السابق محمد جابر.



وأوضحت الوزارة في بيان أن الشب تورّط في تنفيذ عمليات استهدفت مواقع تابعة للأمن الداخلي ووزارة الدفاع في مدينة اللاذقية، مبينة أن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة الجهات التي كان يتعامل معها والمخططات التي كان يشارك في تنفيذها.



ويُعدّ اعتقال الشب خطوة بارزة في إطار الجهود الأمنية المستمرة لتعقّب عناصر وقيادات المليشيات السابقة المتورطة بجرائم وانتهاكات خلال سنوات الحرب، التي حاول بعضها إعادة التموضع بعد سقوط النظام.



وكانت الداخلية السورية قد أعلنت أمس القبض على علي فلارة، القيادي سابق في فرع فلسطين، المتورط في تشكيل خلية إرهابية مرتبطة بفلول النظام السابق، خلال عملية نوعية نفذتها قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب.



من جهة أخرى، ذكر مصدر في وزارة الداخلية السورية أن الأجهزة الأمنية ضبطت 12 مليون حبة كبتاغون في ريف دمشق، ضمن واحدة من أكبر عمليات مكافحة المخدرات في البلاد، موضحاً أن قوى الأمن تواصل ملاحقة المتورطين في شبكة ضخمة لتهريب المخدرات.



وأكد المصدر أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد باقي المتورطين ومسارات التهريب.