وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم (الإثنين) اليمين المتطرف في بلاده بـ«الخصم الرئيسي» خلال الانتخابات المحلية الخامسة المزمع تنظيمها العام القادم.



واتهم ميرتس، في مؤتمر صحفي عقده في برلين بعد اجتماع لحزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي يتزعمه استمر يومين، حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي حل ثانياً في الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير الماضي، بأنه يريد تدمير الاتحاد الديموقراطي المسيحي، ويريد بلداً مختلفاً، مشدداً بالقول: «لا نختلف مع حزب البديل من أجل ألمانيا على التفاصيل فقط، بل أيضاً على القضايا الأساسية والقناعات السياسية الجوهرية».



يتحدى قرارات أوروبا



وأكد أن الحزب المناهض للهجرة المنتقد للاتحاد الأوروبي المؤيد لروسيا يتحدى القرارات الأساسية لألمانيا الديموقراطية التي نشأت عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية.



وأضاف ميرتس: «سنتمايز بوضوح تام ومن دون أي لبس، واليد التي لا يكف حزب البديل من أجل ألمانيا عن مدّها إلينا يُراد منها في الواقع تدميرنا».



وتُظهر بعض استطلاعات الرأي تأخر حزب ميرتس في المنافسة أمام حزب البديل من أجل ألمانيا، فيما يسعى حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي إلى لجم التقدم القوي لليمين المتطرف، خصوصاً في شرق البلاد، وكذلك صعود الحزب في غرب ألمانيا.



رفض دعوات التعاون



ورفض رئيس الاتحاد المسيحي الديموقراطي بوضوح الدعوات التي وجهها الأسبوع الماضي بعض أعضاء حزبه والحزب الشقيق في بافاريا، حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وأعربوا فيها عن تأييدهم لحصول تعاون مع اليمين المتطرف، معتبرين أن إستراتيجية «الطوق الأمني» التي اتُخذت في مؤتمر الحزب عام 2018 لم تنجح في وقف تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا.



ومن المقرر إجراء 5 انتخابات محلية العام القادم، 2 منها في شرق البلاد، في ساكسونيا أنهالت وميكلنبورغ فوربومرن، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يحتل حزب البديل من أجل ألمانيا المركز الأول، وفق استطلاعات الرأي الحالية.