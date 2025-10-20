

إحباط أي طموحات سلام



حزمة عقوبات جديدة

شنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هجوما على الاتحاد الأوروبي، متهمة إياه بعرقلة أي تحرك سلمي بشأن أوكرانيا. واعتبرت أن التكتل الأوروبي انتقل إلى «جهود تخريبية نشطة» قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب.وقالت زاخاروفا في مقابلة مع وكالة «تاس»، اليوم (الإثنين): «نرى ونسمع ما يحدث ضمن جمود وسوء فهم لما يحدث»، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الأوروبي الغربي العدواني لجأ إلى إجراءات تخريبية نشطة، التي يفضلونها، لقد عادوا للإدلاء بتصريحات، وتهديدات، وما إلى ذلك.وأكدت أن هذه التحركات تهدف إلى إحباط أي طموحات سلام، بدءا من الحديث عن مفاوضات السلام ووصولا إلى الإجراءات الفعلية.وذكرت أنهم يبذلون قصارى جهدهم لتصعيد الصراع، تماما كما فعلوا في عام 2022، بتعطيل مفاوضات السلام التي طلبها نظام كييف، والتي أتاحتها بلادنا.وقالت زاخاروفا: «لقد دأبوا على فعل ذلك طوال هذه السنوات، مُخفين ذلك، بين الحين والآخر، بتصريحات حول سلام مفترض ومبادرات سلام مفترضة. في الواقع، إنهم يبذلون قصارى جهدهم للتصعيد. من الصعب الجزم بمدى إدراكهم لما يفعلونه، نظرا لكثرة غير المحترفين الذين يتولون قيادة كل هذه الدول الأوروبية الغربية، وغير المتخصصين من حيث التعليم أو الخبرة أو المهنة»، واصفة القادة بأنهم «مجرد واجهات تتحدث».من جانبها، وصفت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس سفر بوتين إلى المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي، لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا بأنه «ليس شيئا لطيفا».وقالت كالاس للصحفيين، اليوم (الإثنين)، قبيل اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في لوكسمبورغ: إن جهود ترمب لإحلال السلام موضع ترحيب، لكن من المهم أيضا أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالزعيم الروسي.وأضافت أن لدى أمريكا قوة كبيرة للضغط على روسيا للجلوس على طاولة المفاوضات، وإذا استخدمتها، فسيكون من الجيد بالطبع أن توقف روسيا هذه الحرب. وتوقعت اعتماد الحزمة 19 من العقوبات على روسيا هذا الأسبوع، لكنها أوضحت أن الموافقة لن تتم اليوم.بدوره، قال وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس إنه لا مكان لبوتين في أي عاصمة أوروبية.وكان الرئيس الأمريكي، أعلن الخميس، أنه سيلتقي مع نظيره الروسي قريبا في بودابست لمواصلة النقاشات حول كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد مكالمة طويلة بينهما.