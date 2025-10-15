تصدت المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني لمسيرات حلّقت في أجواء مدينة أم درمان. وأكدت مصادر سودانية وشهود عيان، سماع دوي انفجارات في أنحاء مختلفة من المدينة، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في سماء العاصمة الخرطوم.وأفادت المصادر بأن انفجارات عنيفة متتالية دوت شمال مدينة أم درمان، اليوم (الأربعاء)، بالتزامن مع تحليق مسيرات. وأضافت أن سحب الدخان ارتفعت من مواقع التفجيرات، وأن المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني تصدت للمسيرات.ويأتي الهجوم على أم درمان (إحدى مدن العاصمة الثلاث مع الخرطوم والخرطوم بحري) بعد نحو 24 ساعة من عمليات هجومية جوية مماثلة في منطقة الدبة شمالي السودان، إذ تحدثت مصادر محلية أن المنطقة تعرضت لهجوم بمسيرات إستراتيجية تسببت في مقتل 5 أشخاص واستهدفت كلية الهندسة، وبعد ضربات مماثلة بالمسيرات أمس (الثلاثاء)، في منطقة عد بابكر شرقي الخرطوم وتسببت في مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.وكشفت مصادر عسكرية سودانية تدمير عدد من مقار قوات الدعم السريع بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور.ودخل السودان في دوامة حرب طاحنة بين قوات الجيش والدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء ما يزيد على 15 مليونا، حسب بيانات الأمم المتحدة، فيما قدرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً. وأجبرت الحرب الملايين من السودانيين على النزوح، فيما ينتشر الجوع في معظم أنحاء البلاد.وأدى الصراع في السودان إلى تقسيم مناطق النفوذ، حيث يسيطر الجيش على شمال وشرق البلاد، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور في الغرب وأجزاء من الجنوب.