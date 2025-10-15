ترمب: بوتين لا يريد إنهاء حرب أوكرانيا

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرة أخرى نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أمس (الثلاثاء)، قائلاً إن بوتين ببساطة غير راغب في إنهاء حربه على أوكرانيا.

وأضاف ترمب «انظروا، أشعر بخيبة أمل كبيرة لأنني وفلاديمير جمعتنا علاقة جيدة للغاية، وربما لا تزال كذلك».

وتابع: «عليه أن يسوي هذه الحرب حقاً. وتعلمون أن لديهم طوابير طويلة تنتظر الحصول على البنزين في روسيا، الآن وفجأة سينهار اقتصاده».

وصعّدت روسيا ضرباتها على شبكات الكهرباء والسكك الحديد في أوكرانيا قبل أسابيع مع قرب حلول الشتاء، مع مخاوف من استمرار الهجمات كما في السنوات السابقة، وإغراق ملايين الأشخاص في الظلام في رابع شتاء تشهده البلاد منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بمحاولة «إثارة الفوضى» بين السكان من خلال هذه الضربات التي ألحقت أضراراً كذلك بقطاع الغاز الأوكراني.