اتفاق غزة أكثر تعقيداً

شكر الوسطاء

انطلقت قمة السلام في شرم الشيخ بمصر مساء اليوم (الإثنين) وافتتح الرئيس ترمب القمة بكلمة افتتاحية شكر فيها الزعماء الحاضرين، أعقبها توقيع زعماء أمريكا والوسطاء على وثيقة شاملة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن ثيقة غزة ستوضح القواعد واللوائح لتنفيذ الاتفاق، موصحاً أن الاتفاق بين إسرائيل وحماس سيصمد.وقال ترمب: لا نريد حرباً عالمية ثالثة، واصفاً اتفاق غزة بـ«الأكبر والأكثر تعقيداً».ولفت إلى أن الأمور سارت بسلاسة وبشكل لم يتوقعه أحد والكل سعيد بذلك، مبيناً أن مسألة جثامين المختطفين الإسرائيليين لا تزال عالقة وهناك عمليات للعثور على الجثث.وأشار إلى أنه لا يريد أن تبدأ حرب واسعة في الشرق الأوسط أو أي مكان، لافتاً إلى أنه تعهد بوقف الحرب في غزة قبل وصوله للرئاسة.وأعرب ترمب عن شكره للرئيس المصري الذي قال إنه يقود دولة تمتد حضارتها 6 آلاف سنة، كما شكر دولة قطر على جهودها، مؤكداً أن أميرها قائد مذهل.وأعرب ترمب عن شكره للرئيس التركي وقال إنه بلاده تمتلك أحد أفضل الجيوش في العالم.وأضاف: أردوغان رجل مذهل وأشكره على صداقته الرائعة.وكان ترمب قد عقد لقاءً صحفياً مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي عقب وصوله إلى شرم الشيخ، ووصف السيسي بـ«الزعيم القوي الذي يحافظ على خفض معدل الجريمة في بلاده»، موضحاً انه أدى دوراً مهما للغاية.وأضاف ترمب «أنا أقدر ذلك كثيرا».