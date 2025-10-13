سلمت حركة حماس، اليوم(الإثنين)، جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء الـ20، تنفيذاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وشددت على الوسطاء ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها.

وأفرجت حماس عن الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين في مدينة خان يونس، جنوبي غزة، وعددهم 13، وتسلمهم الصليب الأحمر الدولي، ليسلمهم بدوره إلى إسرائيل. وكان الصليب الأحمر تسلم 7 رهائن إسرائيليين أحياء كدفعة أولى في وقت سابق.

وسلم الصليب الأحمر الرهائن المفرج عنهم إلى السلطات الإسرائيلية، وأشرف على الإفراج عن السجناء الفلسطينيين ونقلهم إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وتمت عملية التسليم في مكان مغلق، بعيداً عن الكاميرات.

وأفاد مسؤول مشارك بأن جميع المعتقلين الفلسطينيين البالغ عددهم 1966 والمقرر إطلاق سراحهم، اليوم، صعدوا على متن حافلات داخل سجون إسرائيلية. وأعلن أنه سيتم إطلاق سراح 1716 فلسطينياً من غزة عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع، وإطلاق سراح 250 فلسطينياً كانوا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد في سجون إسرائيلية إلى الضفة الغربية والقدس وإلى الخارج اليوم.

وتم تداول مقاطع لمكالمات هاتفية أجرتها عائلات الرهائن قبل إطلاق سراحهم، في إشارة إلى أن حماس سمحت للرهائن بالتواصل مع عائلاتهم قبل إطلاق سراحهم. وأظهر مقطع مصور مكالمة جرت بين أم إسرائيلية مع ابنها الأسير المفرج عنه ضمن الدفعة الأولى من عملية التبادل.

ويأتي هذا الإعلان بعدما نشرت حماس قائمة تضم 20 رهينة، وقالت إنها ستفرج عنهم، وأكثر من 1900 سجين فلسطيني قالت إن إسرائيل ستفرج عنهم، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحماس أن 154 أسيراً فلسطينياً أُفرج عنهم من السجون الإسرائيلية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسيُرحلون إلى دول أخرى.

من جهتها، نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقارير تحدثت عن لقائها بالرهائن الإسرائيليين أو تلقيها معلومات تفيد بأن حالتهم الصحية خطيرة. وأكدت اللجنة أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف استعداداً لعملية إعادة الرهائن، وأنها لم تتلق أو تنقل أي معلومات بشأن حالتهم الصحية.

وينص الاتفاق على تبادل الرهائن الـ47 المتبقين في غزة من أصل 251 خطفوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023، وبينهم 20 تعتقد إسرائيل أنهم ما زالوا على قيد الحياة، إضافة إلى رفات رهينة احتجز في العام 2014.

في المقابل، تفرج إسرائيل عن 250 معتقلاً فلسطينياً محكومين بالسجن المؤبد، و1700 معتقل من سكان غزة احتجزوا منذ اندلاع الحرب.

وكان مقرراً استبدال أسيرين أمنيين من القائمة التي تمت المصادقة عليها، أحدهما تبين أنه أُفرج عنه سابقاً، والآخر ينتمي إلى حركة فتح بأسيرين أمنيين منتميين إلى حماس من غير المحكومين بالسجن المؤبد.

كما تم إزالة 7 قاصرين غزيين من بين الـ22 الموجودين في القائمة، إضافة إلى امرأتين غزيتين، واستبدال مجموعة من الغزيين بآخرين وفقاً لاعتبارات جهاز الأمن، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للغزيين الذين سيتم الإفراج عنهم 1718 بدلاً من 1722.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول عسكري كبير تأكيده أنه من غير المتوقع أن تعاد كل جثامين الرهائن المحتجزة في غزة إلى إسرائيل اليوم الاثنين.

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيتم إنشاء هيئة دولية لتحديد مواقع رفات الأسرى الذين لن تعاد جثامينهم في إطار عملية التبادل الاثنين.